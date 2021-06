Cominceranno nei prossimi giorni gli interventi di manutenzione della spiaggia di San Girolamo. Lo assicura l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso. In profondo ritardo rispetto anche allo scorso anno, la spiaggia in ciottoli del lungomare di San Girolamo sarà risistemata. “Procederemo con lo spianamento del materiale esistente – spiega Galasso – che si è accumulato in maniera disomogenea durante l’inverno, a causa dell’azione del mare”.

Così come denunciato da Borderline24 le condizioni attuali della spiaggia sono davvero pessime: non solo ci sono le montagnette che rendono difficoltosa la discesa a mare ma ci sono dei tratti dove i ciottoli sono proprio scomparsi. Ci sono solo pietre e alghe. I residenti reclamano da tempo un intervento di manutenzione, che pare arriverà nei prossimi giorni. A stagione iniziata ormai.

