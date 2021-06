Aveva allestito una vera e propria piantagione illecita di cannabis sul terrazzo di uno stabile situato in piazza Oristano, a Canosa di Puglia. Così, un giovane del luogo, incensurato ed insospettabile, servendosi della sua pregressa esperienza di lavoratore in serra, curava 50 piante di canapa, numerose già in fase di infiorescenza, in altrettanti vasi, che verso la fine dell’estate essiccandosi, sarebbero state pronte per il confezionamento e la vendita sul mercato della droga. La piantagione casalinga è stata però scoperta dai poliziotti del locale commissariato, impegnati in attività di controllo del territorio, che hanno denunciato il giovane e sequestrato l’intera piantagione.