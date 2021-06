Riparte il turismo in città e sono in tanti a scegliere Bari per trascorrere qualche giornata tra vicoli, lungomare e i dehor delle attività commerciali. C’è chi invece ha scelto il capoluogo pugliese con l’obiettivo di dipingere le bellezze cittadine: un piccolo cavalletto, tavolozza e la tela sul marciapiede di corso Vittorio Emanuele.

L’artista d’origine barese è arrivata da San Francisco (California) dopo due anni di lontananza forzata a causa dello stop ai voli internazionali nel corso della pandemia Covid. Così in queste ore Lucia Gonnella, un’artista che predilige opere con acquerelli o colori ad olio, ha riprodotto il palazzo dell’inconfondibile rosso porpora, attuale sede del Tar Puglia, sullo sfondo di piazza Massari e la statua di Niccolò Piccinni. “E’ stata una grande emozione ritornare a casa – ci racconta Lucia Gonnella – trovo una Bari più organizzata, un buon cartellino da visita per tutti gli altri turisti americani”.

