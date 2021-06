Era ricercata dallo scorso aprile in tutta Italia ed è stata rintracciata dai carabinieri nella serata di ieri, in corso Italia, a Bari. Sulla donna, 5enne e di origini peruviane, pendeva infatti un ordine di carcerazione per cumulo di pene, per aver commesso un furto aggravato nella città di Padova, nonché per ingresso illegale nel territorio italiano.

Rintracciata ieri dai militari mentre si trovava in compagnia di altre due persone, la donna è stata controllata e tratta in arresto. Trasferita presso il carcere di Taranto, dovrà ora scontare 4 mesi e 13 giorni di reclusione. Le persone che la accompagnavano, ritenuti consci della situazione giudiziaria della peruviana, sono stati deferiti in stato di libertà per favoreggiamento personale.

