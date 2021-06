Alla sua terza edizione, il festival RADAR|Flussi della Fotografia Contemporanea porta a Trani, in co-organizzazione con il Comune, mostre, talk, laboratori, workshop, incontri aperti al pubblico, una open call rivolta a fotografi under 35 e una fiera dell’Editoria Fotografica Indipendente per promuovere la fotografia contemporanea: appuntamento da venerdì 25 a domenica 27 giugno 2021 nelle sale e nei cortili dei palazzi storici della città pugliese, ma anche all’aperto in versione outdoor.

Tra gli eventi del festival più attesi, il talk con Erik Kessels, artista e designer, direttore artistico dell’agenzia KesselsKramer e cofondatore della casa editrice KesselsKramer Publishing, quello con Mads Nissen, foto-giornalista danese vincitore del World Press Photo of the Year 2021, e le mostre di Karim El Maktafi, che indaga sulle identità delle “seconde generazioni”, e dell’artista inglese Sam Gregg alla scoperta di Napoli.

