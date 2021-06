Otto immobili sequestrati alla mafia sono stati affidati dal Comune di Bari alle associazioni che ne hanno fatto richiesta. L’amministrazione comunale le ha concesse a titolo gratuito a seguito di un’istruttoria che ha valutato la qualità dei progetti in termini di ricaduta sociale, culturale ed economica oltre che in relazione agli interventi di riqualificazione proposti dai richiedenti. La commissione, infatti, ha analizzato i progetti presentati da ciascun concorrente esaminandone le fattibilità in base alle caratteristiche del bene, al contesto socio-economico in cui si trova e agli interventi previsti (conservativi o di ristrutturazione).

“Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati di questo avviso – commenta l’assessore al Patrimonio ed Erp Vito Lacoppola – che ha suscitato un forte interesse tra le realtà del terzo settore, con 28 domande presentate e 150 richieste di sopralluogo, stimolando progettualità innovative e di sensibile impatto sociale. In generale la qualità dei progetti è stata più alta che in passato, a riprova di una sempre maggiore attenzione dei soggetti del terzo settore alle opportunità legate al riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Degli undici beni confiscati disponibili, otto sono stati affidati attraverso questa procedura; per i restanti tre contiamo di pubblicare un nuovo bando nei prossimi mesi. Valorizzare questi beni restituendoli alla fruizione pubblica grazie alle attività dei soggetti assegnatari significa sottrarre spazi ed energie alle logiche criminali, dare forza all’antimafia sociale e promuovere concretamente la legalità e la partecipazione. Per l’assegnazione degli ulteriori immobili che saranno consegnati alla città di Bari dall’Agenzia nazionale dei beni confiscati proseguiremo mettendo a valore l’esperienza maturata in questi anni dalla nostra amministrazione”.

Si ricorda che la concessione in uso, a titolo gratuito, dei beni immobili è prevista per un periodo non inferiore a 6 anni, rinnovabile fino ad un massimo di 19 anni in base all’entità dei lavori di ristrutturazione effettuati o da effettuarsi sul bene immobile.

n. lotto Codice identificativo immobile Comune Immobile Indirizzo Immobile Sottotipologia Bene Dati catastali Concessionario/ Aggiudicatario Fg P.lla Sub 1 I-BA-8992 I-BA-9003 Bari Via Loiacono n. 7 Appartamento + cantinola 42 706 14- 16 Ass. Cooperativa sociale C.A.P.S. a r.l. Onlus 2 I-BA-126141 I-BA-149446 Bari Via Loiacono n. 7 Appartamento + cantinola 42 706 15- 17 Ass. Cooperativa sociale C.A.P.S. a r.l. Onlus 5 I-BA-321274 Bari via Morelli e Salvati n. 60 Villa TO/7 946 Ass. Solidarietà Soc. Coop. Soc. 6 I-BA-321274 Bari Piazza San Pietro n. 25 Locale 89 102 1 Ass. L’Arcolaio APS 7 I-BA-8838 Bari Via Buccari n. 133 Locale 29 147 3 Ass. Penelope Puglia ODV 8 I-BA-113881 I-BA-113897 I-BA-113912 I-BA-113926 I-BA-53713 Bari Via Santa Maria n. 50 Intero complesso immobiliare composto da 5 unità 89 103 1-2-3-4-5 Ass. Progetto Futuro 9 I-BA-325456 Bari Via Principe Amedeo n. 373 Locale 25 815 12 Ass. HELP assistenza e tutela per tutti 11 I-BA-325458 I-BA-325457 Bari Via Calefati n. 410-412 Locale commerciale con annesso box 25 1463 1-4 Ass. La Forza delle Donne

