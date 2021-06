“Saluti da Bari. In questi giorni la città è piena di turisti venuti per godere delle nostre bellezze.E questa è una delle cartoline che lasciamo loro per ricordarsi di Bari.A voi sembra giusto che dopo tutto quello che abbiamo passato e dopo gli sforzi fatti dobbiamo buttare la nostra città e la nostra immagine in questo modo?”. A scrivere un post su Facebook sulla sporcizia a Bari Vecchia è il sindaco Antonio Decaro, pubblicando una foto di buste di immondizia abbandonate nel centro storico.

“E non mi dite – continua Decaro – che non funziona il servizio di pulizia perché esattamente dove è stata scattata questa foto passano a pulire ogni giorno.Se non cambiamo il modo di trattare la città, questo sarà il risultato sempre. A prescindere dai sindaci e dalle amministrazioni.Vogliamo vivere in una città pulita? Allora iniziamo tenerla pulita. Tutti”.

