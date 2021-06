Caos vaccini oggi a Catino dove molti si sono presentati prima dell’orario di prenotazione e si è creato il caos. Centinaia di persone in coda e attimi di tensione fin quando non si è deciso di fare rispettare gli orari di prenotazione. “Qui oggi è il caos – ci racconta uno dei presenti in coda – ci sono tantissime persone che si sono presentate in orari sbagliati creando quindi problemi a chi aveva la prenotazione corretta. In un primo momento hanno fatto entrare senza ordine, poi hanno deciso di rispettare le prenotazioni”. . Centinaia di persone in fila anche in Fiera, con gente che si è presentata in orari diversi dalle prenotazioni.

