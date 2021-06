La fase a gironi dell’Europeo di calcio ha rinfrancato i tifosi della nazionale italiana, anche a Bari. Dopo due vittorie nette per 3-0, gli azzurri di mister Mancini sono pronti a scendere in campo per conquistare il primo posto contro il Galles e continuare la scalata alla coppa continentale verso la fase ad eliminazione diretta.

I quartieri del capoluogo si sono man mano colorati con i tricolori appesi a finestre e balconi, e nelle zone più calde della città sono stati esposti anche lunghi striscioni tra i palazzi. Dal Libertà, ai vicoli di Bari Vecchia fino al rione San Paolo. Qual è il quartiere più azzurro di Bari? Potete raccontarcelo inviando i vostri scatti preferiti con un messaggio alla pagina facebook di Borderline24.

