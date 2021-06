Oltre 100 appuntamenti tra grandi concerti, musica, teatro, cinema ed eventi culturali di ogni genere. È il cartellone dell’estate di «Wow! Fasano», presentato al Chiostro dei Minori Osservanti. Il cartellone comprende tutti gli eventi di Locus Festival, Luce Festival, Fasanomusica, Bari in Jazz, Teatro Pubblico Pugliese e Cinema all’aperto.

Da giugno a settembre, da piazza Ciaia al parco archeologico di Egnazia, dalle marine di Savelletri e Torre Canne al Minareto di Selva, tutto il territorio di Fasano sarà il palcoscenico di artisti di successo internazionale. Tra questi ricordiamo: Elio, Sergio Rubini, Peppe Barra, Isa Danieli, Alessio Boni e Marcello Prayer che fanno parte della rassegna di prosa “Teatro sotto le stelle” realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, che si svolgerà all’aperto al Minareto di Selva (Qui il programma completo).

E poi i quattro appuntamenti de “La casina dei ragazzi” per i più piccoli a luglio a Selva di Fasano con Oreste Castagna ospite d’eccezione, realizzata dall’amministrazione comunale sempre in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, La Casina dei Ragazzi e Casina Municipale, (Qui il programma completo).

Agli appuntamenti di teatro si aggiungono quelli della rassegna di «Books, rock and songs», organizzato in collaborazione con Bass Culture, Casina Municipale, I Presidi del libro e la Biblioteca di Fasano. Sei appuntamenti dedicati a grandi artisti della musica d’autore mondiale, da Battiato a David Bowie, passando per Lucio Battisti, Giorgio Gaber e Bob Dylan e ai cantautori di Raistereonotte. Un viaggio nella musica d’autore italiana e internazionale attraverso live e libri in una rassegna che unisce lettura, rock e canzoni (Qui allegato il programma completo).

