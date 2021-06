Le dosi di vaccino in giacenza nei magazzini della ASL Bari rendono necessaria una riprogrammazione delle sedute vaccinali previste nella giornata di mercoledì 23 giugno 2021, in concomitanza con l’arrivo di nuove forniture.

La Direzione Generale, d’intesa con il Nucleo Operativo Aziendale vaccini, ha quindi previsto un nuovo programma studiato per assicurare tutte le prime e seconde dosi in date immediatamente successive al 23 giugno, giorno in cui di conseguenza gli hub non saranno operativi e i cittadini non dovranno recarvisi.

Le variazioni, oltre che attraverso i canali di informazione e comunicazione aziendali, verranno comunicate ai cittadini interessati tramite l’invio di sms per chi in precedenza ha fornito il numero di cellulare.

Di seguito la nuova programmazione con sedi, giorni e fascia oraria mattutina o pomeridiana:

SEDI Data appuntamento Nuova data Data appuntamento Nuova data Mattina Pomeriggio CENTRO VACCINAZIONI ALTAMURA HUB PALAZZETTO DELLO SPORT 23/06/2021 24/06/2021 23/06/2021 29/06/2021 CENTRO VACCINAZIONI BARI – S. SPIRITO (CATINO) HUB SC. ELEM. G. FALCONE 23/06/2021 24/06/2021 23/06/2021 29/06/2021 CENTRO VACCINAZIONI BARI HUB FIERA DEL LEVANTE – INGRESSO MONUMENTALE EATALY 23/06/2021 25/06/2021 23/06/2021 25/06/2021 CENTRO VACCINAZIONI PALACARBONARA BARI 23/06/2021 24/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 CENTRO VACCINAZIONI BITONTO HUB SCUOLA MEDIA RUTIGLIANO 23/06/2021 24/06/2021 23/06/2021 29/06/2021 CENTRO VACCINAZIONI CAPURSO HUB PALAPADOVANO 23/06/2021 24/06/2021 23/06/2021 29/06/2021 CENTRO VACCINAZIONI CORATO HUB PALESTRA SCUOLA DE GASPERI 23/06/2021 24/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 CENTRO VACCINAZIONI GRAVINA IN PUGLIA HUB SPAZIO FIERA SAN GIORGIO 23/06/2021 24/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 CENTRO VACCINAZIONI GRUMO APPULA HUB SCUOLA MEDIA SANTI MEDICI 23/06/2021 24/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 CENTRO VACCINAZIONI MODUGNO HUB PALESTRA SCUOLA E. DE AMICIS 23/06/2021 25/06/2021 23/06/2021 25/06/2021 CENTRO VACCINAZIONI MOLA DI BARI HUB PALAZZETTO DELLO SPORT 23/06/2021 24/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 CENTRO VACCINAZIONI MOLFETTA HUB PALACOZZOLI 23/06/2021 24/06/2021 23/06/2021 29/06/2021 CENTRO VACCINAZIONI MONOPOLI HUB PALAZZETTO DELLO SPORT 23/06/2021 24/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 CENTRO VACCINAZIONI POLIGNANO A MARE HUB PALAZZETTO DELLO SPORT 23/06/2021 24/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 CENTRO VACCINAZIONI PUTIGNANO HUB S.MICHELE MONTE LAURETO 23/06/2021 24/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 CENTRO VACCINAZIONI SAMMICHELE DI BARI HUB PALAZZETTO DELLO SPORT 23/06/2021 24/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 CENTRO VACCINAZIONI TRIGGIANO HUB PALAZZETTO DELLO SPORT 23/06/2021 24/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 CENTRO VACCINAZIONI VALENZANO HUB PALAZZETTO DELLO SPORT 23/06/2021 24/06/2021 23/06/2021 29/06/2021

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.