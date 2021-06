Riapre per un giorno, in occasione delle visite del Fai, il Kursaal Santalucia, dopo quasi due anni di lavori di restauro. Lo storico teatro sarà inaugurato ufficialmente a settembre per poi cominciare la sua attività.

“L’apertura del Kursaal Santalucia – ha detto il sindaco Antonio Decaro – per la città di Bari è come se fosse il solstizio d’estate. Arriva la luce dell’estate dopo il periodo buio che abbiamo vissuto, dopo le restrizioni, finalmente grazie all’impegno della Regione Puglia viene restituito anche questo teatro alla città e si completa il miglio dei teatri con il Petruzzelli il Piccinni e il Margherita”.

“Per chi è nato in questa città – ha detto il governatore Michele Emiliano (in basso il video pubblicato su Facebook dal presidente) – la storia è nota. Non è un evento comune, non è la solita inaugurazione ma è un luogo identitario della città che stava per andare perduto. Fino a 15 anni fa tutto il patrimonio teatrale pugliese stava per essere perduto, in uno stato di profondo degrado e privo delle sue funzioni. La Puglia rialza la testa partendo dai teatri”.

“I sostituti procuratori della direzione distrettuale antimafia – continua – sottoscrivono 15 anni fa un documento in cui dichiarano che la riapertura dei teatri era quasi più importante dei processi, nella la lotta alla mafia. Grande intuizione. Davanti a questa piazza, qui, spacciavano gli Strisciuglio. Senza teatri eravamo arrivati ad un livello di abbruttimento drammatico e l’autostima dei pugliesi era a zero. Poco alla volta ci siamo riappropriati della felicità di essere pugliesi. Qui non abbiamo solo aggiustato i muri, abbiamo costruito un’anima. Dietro questo recupero c’è una grande efficienza, restaurare non è facile e noi per non sbagliare l’abbiamo fatto con la soprintendenza. Non era semplice ricostruire questo teatro ma, a differenza del Petruzzelli, questo teatro era pubblico e l’economato della Regione è riuscito a ricostruirlo più facilmente”.

