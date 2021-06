Santo Spirito ha la sua ruota panoramica. Doveva essere installata, come da programma, a fine maggio, adesso però, per i cittadini del borgo marittimo del Municipio 5 l’attesa è finalmente finita. Probabilmente, la ruota resterà sul lungomare, in particolare in piazza dei Mille, fino a settembre.

Si tratta di un modello più piccolo rispetto a quello che fu montato per due anni consecutivi sul lungomare Nazario Sauro: è infatti alto 17 metri di altezza. A richiedere l’autorizzazione al Municipio è stato un giostraio. Dopo l’analisi del progetto, il Comune ha dato il via libera. L’obiettivo è quello offrire un’attrazione diversa in un quartiere periferico della città.

