Siamo nel rione Libertà, in piazza Rita Majerotti, a pochi metri da quello che resta di giostrine per bambini e del mercato coperto di corso Mazzini. Qui i residenti hanno immortalato un topo di grosse dimensioni aggirarsi tra le giostrine ma non solo: ci sono scarafaggi che fuoriescono dai tombini e rifiuti lasciati in terra dagli incivili (che attirano appunto i topi). Qui di seguito foto e video della sporcizia che regna nello slargo. “Siamo costretti – ci raccontano i residenti – a portare i bambini altrove perché qui ci ritroviamo a scansare scarafaggi e topi. Davvero uno schifo”.

