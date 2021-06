“Hanno acceso la veranda della signora di sotto”. Un caso? Assolutamente no. Quanto racconta un’ utente su Facebook non è una esagerazione e neanche una casualità, ma è quanto sarebbe accaduto a seguito di una lite condominiale In via Vito De Fano, nel quartiere San Girolamo, un anziano ha versato liquido infiammabile sul tendone sottostante, a seguito – secondo le prime indiscrezioni – di una lite condominiale.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una volante del 113 e una ambulanza del 118 che alla fine ha dovuto trasportare l’inquilina del piano di sotto in pronto soccorso. Lo stabile è stato evacuato per consentire ai vigili del fuoco di spegnere le fiamme pericolosamente avanzate sino al terrazzo.

