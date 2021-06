“Ci sono giunte segnalazioni di tentativi di furto in casa. Se vi capita di vedere della colla sulla serratura del vostro appartamento fate attenzione e chiamateci”. A scrivere un post sui social è la polizia di Stato, avvertendo, soprattutto con l’inizio delle ferie per molti italiani, su un nuovo modo utilizzato dai ladri per verificare la presenza in casa del proprietario. “La tecnica – spiega la polizia — è usata per sapere se qualcuno è in casa o meno. Se quando tornano per fare il colpo la colla è ancora sul nottolino, per i ladri è il segnale che in quell’appartamento non è rincasato nessuno e possono tentare l’ingresso”.

