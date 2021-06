False email per rubare gli account Facebook. Tutto è stato confezionato a dovere con una mail che sembra arrivare dalla pagina “Amministratore” nella quale si fa riferimento ad una violazione delle norme del social network e si invita a cliccare su un link per verificare quanto detto. Il link porta poi ad inserire le proprie credenziali che vengono usate dagli hacker per impadronirsi del profilo. Non è la prima volta che Facebook viene preso di mira per rubare profili e password. Il social network sta cercando di arginare il fenomeno delle false mail ma molti tentativi “sfuggono” ai controlli.

