Incidente stradale sulla Turi Putignano. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un furgoncino e un’auto. Tre persone sono rimaste incastrate tra le lamiere e purtroppo due (i due guidatori) sono morte. La terza è in gravi condizioni.. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. Il traffico è stato rallentato per consentire le operazioni di salvataggio. Anche una terza auto è rimasta coinvolta nell’incidente ma fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone a bordo.

