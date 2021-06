Anche quest’anno, come ogni anno, si è ripetuta la magia dei raggi del sole che, nel giorno del solstizio d’estate, raggiungono dal rosone il mosaico centrale della Cattedrale di Bari. Un fenomeno suggestivo, scoperto nel 2005 da Michele Cassano, poi diventato un appuntamento imperdibile per i baresi, ma non solo.

A differenza dell’anno scorso, quando la Cattedrale, a causa delle restrizioni Covid fu chiusa per l’evento, quest’anno erano presenti decine di fedeli e curiosi che, per assicurarsi lo spettacolo, ricco di emozioni, hanno dovuto prenotare con largo anticipo. L’evento che negli anni precedenti al Covid vedeva moltissimi tra cittadini e turisti prendere parte allo spettacolo per assistere alla danza del sole è stato trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook della Cattedrale Bari per permettere ai cittadini di non perdere questo prezioso e tanto atteso appuntamento.

Foto diretta FB Cattedrale Bari

