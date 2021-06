Addio a Onofrio Bonerba, imprenditore barese, uno dei pionieri dell’edilizia in città e in Puglia. Diversi gli incarichi occupati nell’arco della sua lunga carriera: è stato anche vice presidente di Confindustria e presidente del Comitato paritetico territoriale Puglia Centrale, per promuovere la sicurezza sui cantieri edili. Punto di riferimento e stimato professionista, era amato dai suoi dipendenti. Ha promosso e insegnato anche in diversi master per formare giovani imprenditori e per insegnare soprattutto l’importanza della sicurezza sul lavoro. (Foto Facebook)

