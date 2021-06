«Non concordo pienamente con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano quando invita i pugliesi a fare le loro vacanze in Puglia, evitando di andare all’estero. Molto spesso i prezzi delle strutture pugliesi, in particolare in alta stagione, sono tali che non tutti i nuclei familiari possono affrontarli, mentre è possibile che all’estero possano fare la loro vacanza». Lo afferma il presidente Pugliese della Fiavet, Piero Innocenti.

“Tanto più che – rileva ancora Innocenti – l’estate pugliese si prospetta con numeri decisamente positivi. Sono già piene gran parte delle strutture para alberghiere per luglio e agosto e a breve saranno sold out anche gli alberghi. I nostri sforzi e quelli della Regione devono essere piuttosto mirati a destagionalizzare l’offerta turistica in settembre e ottobre, andando in controtendenza rispetto alle altre regioni meridionali».

Dal primo luglio ci si potrà spostare meglio in Italia e all’Estero, grazie al “Green pass”. Uno strumento indispensabile, secondo il presidente Innocenti, «che servirà alle Agenzie di viaggi sia per rivitalizzare l’outcoming, sia per “riempire” i voli programmati, che altrimenti rischiano la cancellazione». E non solo: «Il Passaporto vaccinale – conclude Innocenti – permetterà anche di far “girare” al meglio la macchina del turismo: penso alle strutture alberghiere e para alberghiere, ai ristoranti, alle guide, ai pullman turistici, ai musei e al piccolo artigianato. Per le agenzie di viaggi è davvero una boccata di ossigeno. Sarebbe auspicabile che, quanto prima, la politica si impegni affinché siano riconosciute anche dagli alberghi italiani le giuste commissioni agli agenti di viaggi”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.