Con l’arrivo della bella stagione la città si prepara ad offrire diversi appuntamenti per coinvolgere in attività artistiche e culturali, cittadini e turisti. Tra queste ci sono le attività organizzate da PugliArte che, ha realizzato per l’occasione un calendario ricco di eventi nel fine settimana. Ecco qui di seguito tutti gli appuntamenti del 26 e 27 giugno previsti a Bari:

Sabato 26 appuntamento con “Bari Eclettica – Visita al Palazzo Fizzarotti”. Riprendono le aperture straordinarie del palazzo simbolo dell’eclettismo barese, entreremo nelle sue sale ed ascolterete le storie e vedrete le bellezze volute da Emanuele Fizzarotti e realizzate dal Corradini. Ci sarà un unico turno di visita alle ore 17.30 Costo: 10 euro visita guidata + 5 euro biglietto d’ingresso. Il pagamento della visita (10 euro) va necessariamente fatto online (entro e non oltre venerdì mattina) sul seguente link: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/. Punto d’incontro: Piazza Garibaldi ingresso giardini su c.so Vittorio Emanuele II c/o edicola

Sabato 26 ore 17.30 appuntamento con l’itinerario “Bari e i suoi Teatri con l’apertura speciale del teatro Petruzzelli. Attraverso l’analisi degli edifici, la storia della città fra ‘800 e ‘900. La nuova classe borghese emergente intende celebrare i fasti dell’età moderna anche attraverso una vita sociale che ostenta vitalità e interessi culturali. Vi parleremo dei teatri baresi e della loro meravigliosa storia. Anche in questo caso il costo è di 10 euro (+ 5 euro, biglietto ingresso teatro). Il pagamento va effettuato online cliccando sul link precedente. Punto d’incontro: Teatro Petruzzelli

Sabato 26 ore 18.00 appuntamento con “Bari Sotto la Città” . Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari. Partendo dalle perdute mura bizantine, esploreremo la periferia del borgo antico, con i quartieri ebraico e armeno. Osserveremo la sequenza archeologica della città, ben conservata nel succorpo della Cattedrale di S. Sabino e nei resti della chiesa diruta di S. Maria del Buonconsiglio. Costo: 10 euro + 3 euro di ingresso al succorpo. Chiesa diruta di Santa Maria del Buonconsiglio con pavimentazione a mosaico del IX secolo. Succorpo della Cattedrale – domus romana – mosaico di Timoteo – chiesa bizantina. Punto d’incontro: Piazza Odegitria c/o Cattedrale. Per prenotare sarà necessario inviare un mail a info@pugliarte.it o messaggio un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono.

Sabato 26 ore 19.00 appuntamento con “Puglia Archeotrekking – La costa di Monopoli e le sue Torri”. È la Monopoli che non ti aspetti con spiagge deserte dove si viene travolti dall’odore intenso del timo e dal mirto di mare, acqua cristallina, con calette e scogli a picco sul mare Adriatico. Il nostro Archeo Trekking parte da Torre Cintola, una delle tante torri di avvistamento volute da Pietro da Toledo. Passeggeremo per la via Appia Traiana e scorgeremo insediamenti rupestri e ipogei. Passeggiando per seminativi e oliveti secolari, riprenderemo la costa e, tra lussureggianti ginepri giungeremo all’Abbazia di Santo Stefano: gioiello architettonico incastonato in un promontorio tra due porti naturali, scelta dai Cavalieri di Malta quale quartier generale dell’omonimo feudo gerosolimitano. Costo: 10 euro. Punto d’incontro: Torre Cintola. L’escursione durerà 2 ore e mezzo circa, con una distanza da percorrere di 6 chilometri che si snoda principalmente sulla costa. E’ consigliato un abbigliamento idoneo come ad esempio scarpe da trekking o da ginnastica. L’evento è aperto a bambini che abbiano età superiore ai 10 anni. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria tramite mail o whatsapp.

Domenica 27 ore 19.00 appuntamento con l’itinerario “Bari Araba”. Scopriremo le storie legate alla presenza araba nella nostra città. Percorreremo l’Emirato Arabo di Bari, la battaglia con i Veneziani, i simboli e l’arte legati al mondo saraceno. Costo: 10 euro. Porta Nova, Colonna della Giustizia, Fortino di Sant’Antonio, Cape du Turchie. Punto d’incontro: Piazza del Ferrarese. Per prenotare basterà inviare una mail o un messaggio whatsapp indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono.

Domenica 27 ore 19.00 appuntamento con l’itinerario “Le fortificazioni Medievali – La città dalle possenti mura”. E’ fortificata da mura nella parte che guarda verso la terra ferma e da un castello.[…](Da Giovanni Adorno, Itinerarium Terrae Sanctae). ”Scopriremo insieme le grandiosi fortificazioni di Bari”. Costo: 10 euro. Punto di incontro: Piazza del Ferrarese c/o scavi archeologici all’aperto

Domenica 27 ore 19.00 appuntamento con Archeo trekking teatrale: “Sogno di una notte di mezza estate alla Foresta di Mercadante”. Un percorso volto a ri-scoprire luoghi nascosti, che raccontano di radici, di riti antichi, di un passato che è stato e che non può essere dimenticato, luoghi di straordinario impatto emotivo per i partecipanti, guidati sapientemente da PugliArte in un viaggio a ritroso nel tempo. La passeggiata sarà allietata da un momento teatrale, che richiama la tradizione del teatro viaggiante, in cui gli spettatori saranno magicamente coinvolti in una storia, la divertente pièce teatrale degli Artigiani, tratta da ‘Sogno di una notte di mezza estate’ di W. Shakespeare. Lo spettacolo teatrale sarà curato dalla compagnia Fatti d’Arte. Costo: 18 euro. Punto d’incontro: Foresta di Mercadante.

