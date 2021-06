In occasione del G20 a Matera anche Bari collaborerà nell’organizzazione. Sia con il saluto di benvenuto alle 19 del 28 giugno sia mettendo a disposizione cinque hotel, davanti ai quali dalle 8 del 27 giugno alle 24 del 30 giugno è stato imposto il divieto di fermata. Si tratta dell’hotel Palace, Oriente, Albergo delle Nazioni, Nicolaus e Parco dei Principi.

Dalle ore 00.01 del giorno 28 giugno 2021 alle ore 08.00 del giorno 30 giugno 2021 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” nelle seguenti strade e piazze:

a. piazza A. Diaz:

– carreggiata compresa tra largo Giannella ed il passeggiatoio alberato,

– tratto compreso tra via Volpe e via Giandomenico Petroni;

b. lung.re N. Sauro, tratto compreso tra piazza Diaz e via Spalato,

c. via Giandomenico Petroni, tratto compreso tra via Dalmazia e piazza Diaz,

d. via Lombardi,

e. via Villari,

f. corso Cavour, carreggiata compresa tra via Imbriani e via Cognetti,

g. via Ciasca,

h. via Matarrese, carreggiata con senso di marcia da via Ciasca a via mons. J. Escrivà;

Dalle ore 00.01 del giorno 28 giugno 2021 alle ore 12.00 del giorno 30 giugno 2021 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla piazza della Libertà, ambo i lati, esclusivamente per le due file di stalli comprese tra i parcometri e il Palazzo del Governo.

Dalle ore 00.01 del giorno 28 giugno 2021 alle ore 08.00 del giorno 29 giugno 2021 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” ed il “DIVIETO DI TRANSITO”, anche pedonale, nelle seguenti strade e piazze:

a. piazza Federico II di Svevia,

b. piazza Massari,

c. via Boemondo,

d. strada Palazzo dell’Intendenza,

e. via San Francesco d’Assisi, tratto compreso tra via Oriani e piazza Massari,

f. via Oriani,

g. largo Fraccacreta, tratto compreso tra via Oriani e corso Vittorio Veneto,

h. corso Vittorio Veneto, tratto compreso tra largo Fraccacreta e piazza Massari,

i. corso sen. A. De Tullio, tratto compreso tra piazza Massari e via Ruggiero il Normanno

(lato in prosecuzione della Chiesa di S. Chiara),

j. piazzale mons. Mincuzzi;

Dalle ore 00.01 del giorno 28 giugno 2021 alle ore 08.00 del giorno 29 giugno 2021 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” nelle seguenti strade e piazze:

a. piazza S. Pietro,

b. strada S. Scolastica,

c. strada S. Teresa delle Donne,

d. strada discesa Porto Nuovo,

e. piazzale C. Colombo,

f. lung.re Imp. Augusto, comprese le strade di accesso alla Città Vecchia,

g. corso sen. A. De Tullio, tratto compreso tra piazzale C. Colombo e via Ruggiero il

Normanno,

h. via Pizzoli,

i. corso Vittorio Emanuele II, lato numerazione civica pari, tratto compreso tra via De Rossi e

via Marchese di Montrone, ECCETTO i taxi;

Dalle ore 00.01 del giorno 28 giugno 2021 alle ore 08.00 del giorno 29 giugno 2021 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” nelle seguenti strade e piazze:

a. piazza S. Pietro,

b. lung.re Imp. Augusto;

Il giorno 28 giugno 2021, dalle ore 08.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO”, anche pedonale, sulla via Venezia;

Dalle ore 14.00 del giorno 28 giugno 2021 alle ore 12.00 del giorno 29 giugno 2021 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” nelle seguenti strade e piazze:

a. viale Pasteur, ambo le carreggiate del tratto compreso tra via Martiri d’Avola e il muro

perimetrale dell’area ferroviaria;

b. via P. Colletta;

Il giorno 29 giugno 2021, dalle ore 04.00 alle ore 12.00 e, comunque, fino al termine delle

esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” nelle seguenti strade e piazze:

a. viale Pasteur, ambo le carreggiate del tratto compreso tra via Martiri d’Avola e il muro

perimetrale dell’area ferroviaria;

b. via P. Colletta;

c. via G. Sangiorgi, tratto compreso tra viale Pasteur e via S. Giorgio Martire;

d. sottovia G. Filippo, corsia di marcia da via Brigata e Divisione Bari e viale Pasteur,

esclusivamente per la rampa di uscita con direzione di marcia sulla via G. Sangiorgi (1a

rampa);

Dalle ore 00.01 del giorno 28 giugno 2021 alle ore 08.00 del giorno 30 giugno 2021, E’ VIETATO IL TRANSITO ai veicoli con portata superiore ai 3,5 t. (escluso mezzi del Trasporto Pubblico Locale) all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina – via B. Bari – via Capruzzi – via Oberdan – via Di Vagno – lungomare Nazario Sauro – lungomare

A. Di Crollalanza – piazza IV Novembre lung.re Imp. Augusto – corso sen. De Tullio – corso Vittorio Veneto;

Dalle ore 00.01 del giorno 28 giugno 2021 alle ore 12.00 del 30 giugno 2021, È FATTO DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ex art. 6 c. 1 C.d.S. per i mezzi trasportanti materiale pericoloso ai sensi dell’art. 168 C.d.S. in tutto il territorio del Comune di Bari

