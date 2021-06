Anche la Puglia sarà protagonista della riunione ministeriale a Matera per il G20. Primo appuntamento a Bari il 28 giugno con il saluto del ministro degli esteri Luigi di Maio ai capi delegazione esteri. Un incontro a porte chiuse, per il quale la Prefettura ha attivato le massime misure di sicurezza. La città di Bari sta predisponendo anche una serie di eventi collaterali per i componenti delle delegazioni, mettendo a disposizione le location più suggestive come il Fortino.

“La città è pronta – ha detto nei giorni scorsi il sindaco Antonio Decaro – Abbiamo già avuto un’esperienza qualche anno fa, con il G7 dei ministri dell’Economia che si tenne proprio a Bari nel maggio 2017. A supporto della città di Matera che ospiterà il G20 – ha concluso Decaro – Bari dimostrerà ancora una volta di essere una città pronta all’accoglienza”.

Il 29 giugno avranno luogo a Matera la riunione dei Ministri degli Esteri e una sessione congiunta dei Ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G20. La riunione dei Ministri degli Esteri sarà articolata in due sessioni. La prima riguarderà il tema della governance globale e del multilateralismo, strumento chiave per affrontare le principali sfide globali e promuovere una ripresa sostenibile e resiliente ed. La risposta internazionale al COVID ha infatti confermato l’importanza di un approccio cooperativo a livello internazionale, alternativo alla “nazionalizzazione” degli interventi. Al centro delle discussioni vi sarà la necessità di rafforzare la collaborazione internazionale (e le relative istituzioni multilaterali) in settori chiave quali salute globale, sviluppo sostenibile, lotta ai cambiamenti climatici, commercio internazionale.

La seconda sessione sarà dedicata alle relazioni con il continente africano, con focus tematico sullo sviluppo sostenibile e verterà sulle misure di policy più appropriate in alcuni importanti settori tra cui quelli dell’inclusione di giovani e donne, degli scambi commerciali, della lotta ai cambiamenti climatici e della transizione energetica.

Al termine dell’incontro, verrà adottata la Dichiarazione Ministeriale di Matera, un documento che afferma l’impegno del G20 ad affrontare le attuali emergenze alimentari nonché a costruire sistemi alimentari resilienti e sostenibili con l’obiettivo di raggiungere un mondo libero dalla fame entro il 2030.

Il 30 giugno si terrà presso la Base di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD) di Brindisi, gestita dal Programma Alimentare Mondiale, l’evento Ministeriale dal titolo “The role of logistics in preparedness and response for Covid-19 pandemic and future humanitarian and health crises”. L’evento accenderà i riflettori sul ruolo della logistica nella risposta globale al Covid-19 e alle crisi umanitarie e sanitarie future e sarà un’importante occasione per condividere – anche alla luce delle recenti esperienze della comunità internazionale nella lotta alla pandemia – le “lesson learnt” che permettano di rafforzare la capacità di preparazione e risposta umanitaria. L’esperienza della pandemia Covid-19 ha dimostrato, infatti, come una risposta efficace non possa prescindere da una adeguata preparazione e da una efficiente sistema logistico.

La location scelta per l’evento fornirà l’occasione per mostrare le capacità logistiche e le potenzialità offerte dalla base UNHRD, creata nel 2000, in una posizione strategica nel cuore del Mediterraneo, grazie a un’idea congiunta del Governo italiano e del WFP. Questa iniziativa si è dimostrata lungimirante e, su quello che si è poi affermato come il “modello Brindisi”, sono state create altre basi, in regioni altrettanto strategiche del mondo, che insieme formano UNHRD Network: Accra (Ghana), Dubai (EAU), Kuala Lumpur (Malesia), Città di Panama (Panama) e Las Palmas (Spagna).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.