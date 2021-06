Le opere di Banksy arrivano in Puglia, più precisamente ad Otranto. A partire da martedì 23 giugno fio al 19 settembre, al Castello Aragonese di Otranto, sarà possibile partecipare alla mostra “BANKSY al Castello 2002 2007 prints selection. An Unauthorised Exhibition”. Esposte, per gli amanti dell’artista che ha fatto molto discutere tutto il mondo con le sue opere di protesta, ma non solo, ci saranno serigrafie originali dello street artist internazionale.

La mostra è stata ideata da Lorenzo Madaro e curata da Stefano S.Antonelli e Gianluca Marziani per MetaMorfosi e MostreLab, ospite il Comune. Una buona occasione per far ripartire la cultura e, soprattutto, riaprire gli spazi del Castello al pubblico dopo la pandemia, proponendo, inoltre, due fra le immagini più note dell’artista: Girl with Balloon e Love is in the Air (il giovane che lancia un mazzo di fiori). Banksy, ha precisato il Comune di Otranto online, non è coinvolto, ma è stato informato dell’esposizione. Molte opere dello street artist sono visibili sul proprio sito https://www.banksy.co.uk.

(Foto da repertorio)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.