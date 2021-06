Stroncato da un arresto cardiaco a 27 anni. E’ morto così Roberto Gargaro, di Casamassima: si trovava ieri in via Gaetano Salvemini, nei pressi del Fix It Radio. Era conosciuto come dj Boss. Tanti i messaggi di cordoglio. “Ciao Roberto – si legge nel gruppo Amo Casamassima – Ci sono notizie che quando ti arrivano fanno più male di altre, notizie che raccontano di un ragazzo non ancora trentenne che a causa di un arresto cardiaco ha già terminato il suo percorso terreno. Roberto era la dolcezza in persona, un ragazzo a modo, sempre disponibile e con tanta voglia di viverla questa sua vita fatta anche di ostacoli ma forse più bella perché combattuta. Un genio nel riparare telefonini e computer. Poi una sera in un locale, fra amici e tanta allegria, il destino ha deciso, lasciando in tutti noi un dolore profondo. Vai Dj Boss ora vai a suonare con gli angeli, ti vogliamo e ti vorremo sempre un mondo di bene”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.