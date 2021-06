Incidente ieri sera, il 22 giugno, in pieno centro: un bambino di 5 anni è stato investito da un monopattino in via Niccolò dell’Arca. Non si conosce l’esatta dinamica dell’accaduto, ma pare che il piccolo sia sfuggito dal controllo del padre proprio nel momento in cui arrivava il monopattino, che lo ha travolto. Procurandogli un trauma cranico e la frattura della gamba. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico ma fortunatamente non versa in gravi condizioni.

