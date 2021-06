“Giù le mani dalla scuola Del Prete. Salviamola”. Con questo slogan i cittadini si sono dati appuntamento per venerdì 25 giugno alle 18, davanti al piazzale dell’istituto in corso Benedetto Croce per gridare il loro no alla decisione del Municipio di trasformare il plesso in sede municipale

“Stanno chiudendo La Carlo Del Prete, scuola storica di Bari, per far posto agli uffici del II Municipio – denunciano i cittadini – Una scuola che chiude è una perdita enorme, una ferita alla comunità. Si vuole cancellare un pezzo di storia della città e privare il quartiere Carrassi di un luogo che custodisce memoria e promette futuro. Ciò avviene nonostante la crisi sanitaria abbia dimostrato l’importanza di avere spazi a disposizione per evitare gli enormi disagi di questi anni. La Del Prete deve vivere: salviamola!”

