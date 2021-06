Non sopportava la convivenza forzata con i propri congiunti e, per questa ragione, ha deciso di evadere dai domiciliari e di presentarsi presso la stazione dei carabinieri di Bari Scalo, in via Tanzi.

Protagonista della vicenda un 55enne residente nel quartiere Madonnella che, resosi autore di un episodio analogo lo scorso 15 giugno, è stato tratto in arresto in flagranza di reato e associato presso il carcere di Trani.

