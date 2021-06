Una migliore viabilità tra il San Paolo, la statale 16 e l’interporto. Questo alla base della convenzione approvata tra Comune, Regione e Interporto per sbloccare la strada che dal San Paolo porta all’interporto, una strada che era destinataria di un finanziamento regionale e che doveva essere realizzata proprio dall’ Interporto ma che per varie vicissitudini è rimasta incompiuta. “Ora con questa convenzione – spiega a Borderline24 l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – abbiamo firmato protocollo secondo il quale Interporto deve presentare la progettazione dell’opera. Il progetto sarà ceduto al Comune che eseguirà i lavori”. L’intervento riguarda per la precisione la rotatoria di viale Maestri del Lavoro, gli assi stradali tra le varie sezioni, strada del Tesoro e la rotatoria San Paolo-Interporto.

