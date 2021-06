Sono circa 241mila le dosi di vaccino Pfizer attese per oggi in Puglia, in cui molti degli hub vaccinali si sono fermati per un giorno per consentire le operazioni di approvvigionamento dei sieri. La scorta di vaccini Pfizer è, infatti, completamente esaurita e questo ha comportato il rinvio di migliaia di somministrazioni previste per oggi: solamente in provincia di Bari, oggi 17 dei 22 hub si sono dovuti fermare con le somministrazioni.