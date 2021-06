Una campagna di promozione del vaccino come chiave per la ripartenza. È l’idea dei club e delle discoteche pugliesi che, in collaborazione con Silb e Movimento impresa hanno organizzato un open day dedicato alle somministrazioni dei sieri contro il Covid per il personale delle discoteche, i pr, i dj e tutti coloro che, a vario titolo, fanno parte del popolo della notte.