Cresce l’attesa degli appassionati per l’evento tricolore dello Slalom dei Trulli che tra pochi giorni, domenica 27 giugno, tornerà ad infiammare, finalmente dal vivo, gli animi sportivi sulla “panoramica” che da Monopoli conduce ad Alberobello per la quarta tappa del Campionato Italiano ACI Sport, valido anche per il FIA CEZ (Central European Zone), come unica prova italiana.

“Lo Slalom dei Trulli torna ad essere aperto al pubblico – annuncia il presidente dell’AC Bari Bat, Francesco Ranieri – Per noi è motivo di grande gioia perché la manifestazione è nata anche per il pubblico, per trasmettere i brividi dell’automobilismo sportivo. L’anno scorso le restrizioni covid non lo hanno permesso, ma quest’anno, essendo anche una manifestazione all’aperto, apriremo ad appassionati e curiosi. Ovviamente bisognerà indossare la mascherina e mantenere le distanze”.

Sì, la gioia di ritrovare il caloroso pubblico di Puglia è tanta per tutti, anche per i campioni ed i piloti che affronteranno il tracciato, ma sarà necessario mantenere alta l’attenzione osservando le dovute misure di prevenzione e per questo l’Aci Bari Bat ha approntato un piano di riapertura in sicurezza in stretta collaborazione con la direzione gara, guidata dal lucano Carmine Capezzera, e con il Commissariato di Polizia di Stato di Monopoli.

Intanto, è in corso di definizione l’elenco ufficiale degli iscritti ed i candidati si affacciano sulla pagina Facebook ufficiale della gara, che registra un picco di visitatori, salutando gli appassionati anche con video messaggi. Sono pronti alla sfida tricolore il campione italiano 2020 Salvatore Venanzio ed il plurititolato Fabio Emanuele, vincitore delle ultime due edizioni dello Slalom dei Trulli.

Sulla pagina web ufficiale http://www.slalomdeitrulli.com/slalomdeitrulli.html, sono disponibili tutte le informazioni ed il programma della gara, che si svolgerà domenica 27 giugno, a partire dalle ore 9:00 con la ricognizione ufficiale del percorso, seguita da tre manches a punti. Anche il presidente ACI Bari Bat Ranieri si rivolge agli appassionati con un invito: “Vi aspettiamo sulla panoramica di Monopoli per un appuntamento che sappiamo che non vi deluderà: un modo diverso per trascorrere una domenica d’estate all’insegna dello sport”.

