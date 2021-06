Ritornano le presentazioni di libri dal vivo e per questo motivo l’Associazione Pugliese Editori (A.P.E) ha deciso di puntare soprattutto alla partecipazione a Fiere nazionali che la porteranno a viaggiare lungo la penisola nei prossimi mesi. Le fiere, infatti, sono il giusto ambiente in cui vengono amplificate le emozioni che solo il connubio autore-lettore può regalare.

Si parte con la partecipazione alla prima edizione di “Lungomare di libri – Pensieri meridiani”, che si svolgerà a Bari dal 25 al 27 giugno prossimi, la cui organizzazione e gestione degli autori pugliesi (presenti ben 27 editori) è stata affidata proprio ad A.P.E.

Dal 1 al 4 luglio, l’A.P.E parteciperà alla Fiera del Libro che si svolgerà a Napoli, a Palazzo Reale (in piazza Plebiscito), occupando ben 4 stand per un totale di 12 Case Editrici.

A seguire la partecipazione al Salone Internazionale del Libro 2021 di Torino che si terrà dal 14 al 18 ottobre 2021 al Lingotto Fiere. Il salone, precedentemente in programma per il mese di maggio, è stato posticipato a causa dell’emergenza covid-19 ancora in corso. Infine dal 4 all’8 dicembre, A.P.E sarà presente anche a “Più Libri più Liberi” che si svolgerà nuovamente alla Nuvola dell’Eur a Roma.

