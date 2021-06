I carabinieri di Bisceglie hanno arrestato un 50enne, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di non modiche quantità di sostanze stupefacenti.

I carabinieri in seguito di predisposti servizi nella zona adiacente il porto di Bisceglie, sono riusciti a localizzare il luogo dove il 50enne occultava e preparava gli stupefacenti destinati al mercato e hanno fatto irruzione. L’uomo è stato trovato intento a maneggiare la droga mentre sono stati trovati, complessivamente suddivisi in vari involucri, 160 grammi di cocaina, 140 grammi di eroina, 50 grammi di hashish, sostanza da taglio, bilancino elettronico e materiale per il confezionamento.

Buona parte delle sostanze era contenuta in palloncini di gomma gonfiabili, probabilmente espediente utilizzato dal pusher, per preservare la sostanza dagli agenti atmosferici.

