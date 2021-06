La Protezione civile pugliese informa che persiste lo stazionamento di un minimo presente sull’Europa sud-occidentale, che richiama verso il nostro Paese masse d’aria di origine sub-tropicale. In tale contesto il tempo continuerà ad essere stabile e soleggiato su tutto il Centro-Sud con temperature che raggiungeranno valori anche molto elevati. Tanto che è scattato l’allarme da ondate di calore ad esempio per la città di Bari dove si registra bollino arancione (livello 2) per la giornata di oggi e rosso (livello 3) per la giornata di domani.

Oggi sono state la provincia di Bari e di Lecce le più colpite, con temperature superiori ai 40 gradi, come si evince dalla mappa sottostante. A questo link i consigli per fronteggiare il caldo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.