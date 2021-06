Le temperature da record non fermano i programmi vaccinali ma con le dovute attenzioni. Il sindaco di Sammichele di Bari, Lorenzo Netti, invita i cittadini sui social a prestare attenzione ad alcune regole.

“Visto l’aumento delle temperature in atto e visto che anche nei prossimi giorni si prevedono ulteriori ondate di calore – scrive – si invitano tutti coloro che hanno una prenotazione presso l’Hub vaccinale di Sammichele di Bari a recarsi al Palazzetto al massimo dieci minuti prima dell’orario previsto dal documento scaricato. Tutto ciò per regolare meglio l’accesso alla struttura e per evitare attese lunghe con possibili disagi. Si ringrazia in anticipo per la comprensione e per la collaborazione.