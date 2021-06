Conto alla rovescia per l’ultima Superluna dell’anno, prevista per la sera del 24 giugno e chiamata la Superluna di fragola. Questa sera, quindi, poco dopo essere passata alla minima distanza dalla Terra, la Luna raggiungerà anche la fase piena e il nostro satellite ci apparirà un po’ più luminoso e un po’ più grande del solito.

Ma perché questa Superluna è detta “di fragola”? Questo nome non ha nulla a che vedere con il suo colore né tantomeno con la sua forma ma è stato coniato dai nativi americani e tramandato fino ad oggi in onore della stagione di raccolta delle fragole, che negli Stati Uniti nordorientali e in parti del Canada orientale avveniva proprio nel mese di giugno.

Nel Vecchio Continente, invece, questa luna è conosciuta anche come “luna delle rose“, in quanto si tratta delle settimana in cui questi fiori sbocciano, regalando il loro straordinario profumo. Sarà visibile da tutta l’Italia a partire dalle 20.40.

