Disagi oggi in diversi hub della provincia di Bari. A causa della chiusura dei centri vaccinali il 23, la Asl di Bari è stata costretta a ridistribuire le varie prenotazioni ed oggi si è creato il caos tra chi aveva già la prenotazione per il 24 e chi l’aveva per il 23 ma è stata appunto rinviata. Situazioni al limite a Valenzano, dove il troppo caldo ha causato diversi malori. La Protezione civile ha distribuito bottigliette d’acqua ai presenti. “Dovevano prevedere la maggiore affluenza considerata la chiusura nella giornata di ieri – ci racconta uno dei presenti – oggi c’è stato il caos qui tra il caldo e la mancata organizzazione”. Disagi simili anche in Fiera e in altri hub della provincia come ad esempio a Triggiano. (foto repertorio)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.