Forniva servizio taxi con conducente ai passeggeri sbarcati dalle navi nel porto di Bari, senza possedere alcuna autorizzazione. Protagonista della vicenda un barese che ieri è stato fermato dagli agenti della Polizia locale all’altezza del quartiere Japigia e che, già in passato, era stato sanzionato per aver adibito il proprio veicolo per il trasporto pubblico abusivo di clienti.

Durante i controlli è emerso che lo stesso veicolo su cui si trovava l’uomo al momento del fermo seppur immatricolato per essere adibito al servizio di noleggio con conducente, di fatto non era utilizzato per tale scopo poiché il conducente risultava privo di qualsiasi titolo autorizzatorio. A carico del conducente e proprietario del mezzo sono state, quindi, elevate le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall’art.82 del Codice della Strada nonché il ritiro della carta di circolazione per la successiva sospensione da 6 a 12 mesi e il sequestro del mezzo.

