È stata inaugurata nella serata di ieri la nuova ruota panoramica montata negli scorsi giorni sul lungomare Cristoforo Colombo di Santo Spirito, a Bari.

“Una piacevole attrazione che è stato possibile installare per l’intraprendenza di un impresario dello spettacolo viaggiante (giostre) che ha deciso di investire sul nostro territorio sostenendo costi per l’installazione e per le esose tariffe demaniali in vigore da gennaio 2021”, racconta il consigliere comunale Michele Picaro, presente per l’opening della giostra. E’ lui stesso a pubblicare, poco dopo, sulla sua pagina Facebook, le fotografie panoramiche del lungomare ammirato dall’alto, durante il primo giro.

Costo del biglietto di soli tre euro per chiunque vorrà provare l’esperienza di guardare dall’alto la città di Bari e, in particolare, il litorale di Santo Spirito con il suo lungomare.

(Foto: Michele Picaro)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.