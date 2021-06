Aveva solo 16 anni la ragazzina che ieri sera, nel quartiere Madonnella di Bari, è morta dopo essere precipitata dal nono piano del palazzo dove abitava. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la giovanissima sarebbe caduta nel vuoto dopo il cedimento del lucernario che stava calpestando in quel momento.

La tragedia, poco prima delle 22 in via Di Vagno, nel centro di Bari. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, oltre al personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso della ragazzina.

La pm Desireè Digeronimo ha ora disposto il sequestro del terrazzo del palazzo per le verifiche tecniche e, appena riceverà una prima informativa sull’accaduto, aprirà un fascicolo per accertare dinamica ed eventuali responsabilità.

