La ripartizione Politiche educative e giovanili rende noto che sono in pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione altri avvisi, le graduatorie provvisorie per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea nelle scuole d’infanzia comunali per l’anno scolastico 2021/2022.

I primi cento candidati, utilmente collocati nelle graduatorie e i candidati collocati ex aequo al centesimo posto o all’ultimo posto, qualora le stesse siano costituite da un numero di candidati inferiore a cento, sono tenuti a presentare entro il 5 luglio la versione cartacea dell’istanza di partecipazione già compilata online ai fini della successiva verifica del possesso dei requisiti e dei titoli autodichiarati.

La versione cartacea dell’istanza di partecipazione, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento, dovrà essere presentata a mezzo posta con raccomandata R.R. indirizzata al Comune di Bari – Ripartizione Politiche Educative e Giovanili e del Lavoro, via Venezia 41, oppure mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) personale all’indirizzo peg.comunebari@pec.rupar.puglia.it.

