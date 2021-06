Temporanea modifica del funzionamento della ZSR (zona a sosta regolamentata) e ZTL (zona a traffico limitato) a Bari, nei prossimi giorni. A comunicarlo è l’azienda del trasporto pubblico urbano Amtab che precisa che, in occasione del “Vertice Ministeriale Esteri e Cooperazione allo Sviluppo” dei paesi appartenenti al G20, la regolamentazione del traffico e delle soste cittadine subirà modifiche per le giornate di lunedì 28 e martedì 29 giugno 2021.

I possessori di pass ZSR A – ZSR B – ZSR C – ZSR D – ZTL saranno autorizzati alla sosta gratuita, dalle ore 08:30 del 28/06/2021 alle ore 20:30 del 29/06/2021, in tutte le aree della Zona a Sosta Regolamentata, con espressa inclusione anche delle aree a pagamento per tutti e senza alcuna limitazione relativa alla sottozona di appartenenza.

I possessori di pass ZSR D e ZTL, in osservanza a quanta disposto dalla Direzione Generale del Comune di Bari, potranno lasciare gratuitamente la propria auto presso le aree di sosta di interscambio “Corso Vittorio Veneto – Lato Terra” “Corso Vittorio Veneto – Lato Mare” e “Pane e Pomodoro”, e utilizzare i bus navetta ad esse associati al costo di € 0,30 a persona, compreso iI conducente.