Come garantito nelle riunioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, a cui ha partecipato la direzione sanitaria, per le giornate del summit al Policlinico saranno disponibili posti letto e sale operatorie nel padiglione Asclepios (su cui è presente l’eliporto) e organizzati turni suppletivi del personale.