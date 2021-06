E’ stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di droga dai carabinieri di Palo del Colle. Protagonista della Vicenza un 57enne residente nello stesso Comune e già noto alle forze dell’ordine che, ieri sera, è stato notato dai militari mentre si trovava in compagnia di una donna in località Petraro – in aperta campagna – e, seduto su un telo mare posizionato sul terreno, si guardava intorno con fare circospetto

Durante tutto il periodo dell’osservazione i militari hanno potuto notare l’arrivo di diversi soggetti che si avvicinavano ai due e acquistavano sostanza stupefacente. I carabinieri sono quindi intervenuti bloccando due acquirenti trovati in possesso rispettivamente di 2,30 grammi e 2,60 grammi di eroina, e lo spacciatore che aveva appena ceduto la dose. La donna alla vista dei militari è riuscita a darsi alla fuga nelle campagne circostanti.

Tutti i soggetti fermati sono stati accompagnati in caserma, dove il 57enne è stato dichiarato in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, mentre gli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura di Bari.

