Tornano i grandi eventi a Trani in Piazza Duomo con la rassegna Fuori Museo organizzata dal Polo Museale “Fondazione S.E.C.A.” che per tutta l’estate proporrà eventi, appuntamenti e grandi concerti. Tra questi quelli organizzati con la Vurro Concerti Srl, tre spettacoli imperdibili con grandi nomi della musica e dello spettacolo che si esibiranno sul mare, davanti alla maestosa cattedrale, in uno scenario unico e suggestivo.

Il primo appuntamento sarà il 12 agosto quando a Trani arriverà Gianna Nannini con il suo “PIANO FORTE E GIANNA NANNINI – La Differenza”. L’artista, volto femminile del rock per eccellenza, dopo aver conquistato i palchi di tutta Europa con la sua presenza scenica unica, torna questa estate ad abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante. “PIANO FORTE E GIANNA NANNINI – La Differenza”, dal titolo del suo ultimo album “La Differenza”, sottolinea infatti le due anime della sua musica: piano e forte, in un connubio vincente che risuonerà sul palco di Fuori Museo in piazza Duomo a Trani

Il 19 agosto sarà la volta di Samuele Bersani che arriverà a Trani con il suo “TOUR ESTEMPORANEO”, un live inedito, ricco di quelle canzoni fissate nella storia della musica per un artista che non ha bisogno di effetti speciali perchè in concerto è esattamente come lo si immagina attraverso i suoi dischi: poetico e diretto ma capace di colpire con poche note. Le stesse che risuoneranno sul palco allestito in Piazza Duomo a Trani che diventa location ideale per raccontare e ripercorrere la storia musicale di Samuele Bersani con un piccolo assaggio, in una versione completamente nuova, di alcune ‘sale’ di Cinema Samuele, il suo ultimo apprezzatissimo disco.

“STORY invece è lo spettacolo di Giorgio Panariello in programma il 20 agosto, un lungo monologo dove, da solo sul palcoscenico, l’artista racconta come è nato “Panariello”. Dai suoi esordi ai più prestigiosi palchi italiani, in piazza Duomo a Trani andrà in scena la storia a lieto fine di un giovane cameriere della Versilia che realizza il sogno di diventare uno dei nostri più conosciuti one man show.

I biglietti per i tre spettacoli sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.