A Bitonto parte un esperimento di integrazione, una sfida che moltissimi cittadini vorrebbero vincere: le nostre piazze trattate come casa nostra. Lo scrive sulla sua pagina facebook il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio

Gli uomini e le donne della cooperativa Caps, fuoriusciti da percorsi educativi di recupero sociale, ieri sera in piazza Cavour e piazza Cattedrale hanno avvicinato i ragazzi per parlare con loro, spiegandogli quanto male può fare l’abuso di alcool e che il rispetto verso la cosa pubblica è amore per noi stessi. “No, non cambieremo il Mondo se saremo soli, scrive il sindaco. Ma possiamo renderlo più sicuro e più accogliente. Non fermandoci mai, qualsiasi ruolo ricopriamo in questa società colpita da tutto ma ancora in piedi”.

