Hanno preso il via oggi le lezioni di surf gratuite per bambini e ragazzi del Municipio 3. Da questa mattina, il waterfront di San Girolamo si è riempito di bambini e ragazzi dai 6 a 16 anni che hanno aderito all’iniziativa. Le lezioni, tenute dalla scuola di surf Big Air Bari, sono previste sia per la giornata di oggi, sia per quella di domani.

L’obiettivo di queste due giornate, finanziatate con i fondi della commissione 1 “Politiche Sociali e Culturali” del Municipio 3 di Bari, è quello di sensibilizzare i bambini e ragazzi allo sport, in particolare al surf, disciplina che si sta diffondendo sempre più nel Barese, ma non solo. Nell’ultimo anno infatti i bambini e i ragazzi sono stati tra i più penalizzati a causa dello stop delle attività sportive causato dall’emergenza sanitaria, motivo per cui si è reso necessario incrementare le opportunità per dare loro modo di tornare a vivere lo sport in città.

I turni sia nella giornata di oggi, sia in quella di domani, sono stati suddivisi in fasce orarie e si terranno in particolare alle 9-10-11-12-15-16 e 17. Per le iscrizioni è necessario contattare la scuola di surf Big Air Bari inviando un messaggio o telefonando al +39 347 627 0716.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.