Appello al mondo della notte: mercoledì 30 giugno dalle 15 alle 24 si terrà un open Day vaccinale nel quale tutto il personale, i dj, i Pr e tutti i quali lo volessero, potranno vaccinarsi. La giornata sarà possibile grazie alla collaborazione con l’hub vaccinale della Network di Molfetta. Chi si vaccinerà, riceverà un biglietto gratuito per accedere alla serata CLUB FRIEND che sarà organizzata dai migliori locali della Puglia.

Per iscriversi al servizio, totalmente gratuito, basta mandare un messaggio whatsapp al seguente numero 377 3713351 e indicare nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, email, comune di residenza e preferenza orario. Verrete contattati via mail direttamente dall’hub vaccinale per confermare la prenotazione. Il vaccino fornito è il pfizer biontech.